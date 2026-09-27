Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Eğitim Bakanı Turko ile eğitim alanındaki işbirliğini görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile başkent Şam'da gerçekleştirdiği görüşmede, eğitim alanındaki işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

Büyükelçi Yılmaz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Turko ile Şam'daki Eğitim Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki Türkçe derslerinin devam ettirilmesi ve Türkçenin Suriye genelinde seçmeli ders olarak okutulmasının önemine işaret ettiğini belirten Yılmaz, Büyükelçiliğe bağlı olarak yakın zamanda açılması planlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu hakkında da bilgi paylaştığını aktardı.

Yılmaz, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz ayrıca Eğitim Bakanı Turko'ya nazik kabulü için teşekkür etti.