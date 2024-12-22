Türkiye'nin Şam Ziyareti ve Siyasi İlişkiler Üzerine Açıklamalar - Son Dakika
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Türkiye'nin Şam Ziyareti ve Siyasi İlişkiler Üzerine Açıklamalar

Türkiye\'nin Şam Ziyareti ve Siyasi İlişkiler Üzerine Açıklamalar

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret etmek istediğini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu ziyaretten önce Şam'a geleceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye ve Suriye'nin PKK/YPG'ye karşı ortak hareket edeceği ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için altyapı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

22.12.2024 12:55
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(ANKARA) - Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmeyi düşündüğünü belirterek, "Daha kapsamlı bir siyasi ilişki konusunda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın buraya gelişi söz konusu. Sonrasında da daha uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz ama tabi ki her şey kademe kademe" dedi.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e yaptığı açıklamada, "Bölgemizde ve ülkemizde komşuluk açısından çok önemli bir ülkenin uzun yıllar süren baskı rejiminden kurtulduktan sonra yeni bir sürece girerken Türkiye'nin buradaki ilk Büyükelçisi olmak benim için çok onur verici bir şey" dedi. Köroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz"

"Muhataplarımız daha yeni yapılanıyor fakat dışişlerinden sorumlu heyetle görüştük. Bütün dış bağlantıları o heyet üzerinden sağlıyorlar. Buradaki olabilecek faaliyet alanları üzerine konuştuk. Hem insani yardımlar hem hükümetin kurulmasından sonra olabilecek faaliyetler konusunda bir tür ön görüşme yaptık. Daha kapsamlı bir siyasi ilişki konusunda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın buraya gelişi söz konusu. Cumhurbaşkanımız öncelikle daha önceki MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın gelişinden sonra şimdi siyasi süreçte Dışişleri Bakanımız buraya gelecek. Sonrasında da daha uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz ama tabi ki her şey kademe kademe."

"Dışişleri Bakanı Fidan ve HTŞ lideri Ahmed Şara görüşecek"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Heyet Tahrir eş-şam (HTŞ) lideri eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani olarak bilinen Ahmed eş-Şara ile görüşüp görüşmeyeceği konusuna ilişkin Köroğlu, "Bu devrimi gerçekleştiren grupların başındaki HTŞ ile doğrudan temastayız. Bu çerçevede, mevcut devrimin lideri konumundaki Sayın Ahmed Şara'yla Dışişleri Bakanımız görüşecek ve o çerçevede herhalde ortaya yeni bir tablo çıkacak" dedi.

"Türkiye ve Suriye, PKK/ YPG'ye karşı ortak hareket edecek"

Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütüne karşı, Türkiye ve Suriye'nin ortak bir şekilde hareket edileceğine değinen Köroğlu, "Bu çerçevede açıklamaları var Suriye'deki hükümetin. Ahmed Şara'nın kendi ifadeleri bunlar. 'Biz Suriye'de ayrı ve özerk bir devlet yapısının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Rejimle ortak çalışan yapıların varlığını reddediyoruz. Ayrıca kendi sınırlarımız içinden Türkiye'ye karşı herhangi bir düşmanca yapının varlığını kabul etmiyoruz' şeklinde açıklamaları var. Bu açıkça yeni yönetimin Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğine saygı duyduğunu ve gösteriyor" diye konuştu.

"Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün altyapısı oluşturulmalı"

Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin konuşan Köroğlu, "Döndükleri zaman evlerini bulamayabilirler. Özellikle Halep, Hama, Humus gibi bölgelerde ciddi yıkımlar var. Geri dönüşün kalıcı ve sağlıklı olması için uluslararası bir desteğe ihtiyaç var. Türkiye bir devlet olarak elinden geleni yapacaktır. Burada mutlaka ciddi bir altyapı gereksinimi var. Bina, kanalizasyon, elektrik ve su şebekesi gibi. Bu çerçevede, geri dönüşün altyapısı oluşturulmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA

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