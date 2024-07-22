Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile görüştü

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i kabul etti. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Libya'nın istikrarının artması için ulusal uzlaşı temelinde demokratik bir yolun izlenmesi konuları ele alındı.

22.07.2024 23:09
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü.

Libya Devlet Yüksek Konseyi medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tekale, Begeç'i Konsey merkezinde kabul etti.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bu ilişkileri Libya ve Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirme yolları ele alındı.

Büyükelçi Begeç'in Türkiye'nin Libya'da istikrarın artması ve tüm siyasi tarafların ulusal uzlaşı temelinde geçiş aşamalarını sonlandırıp demokratik bir yolda ilerlemesini önemsediğini ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile görüştü - Son Dakika
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