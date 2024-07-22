Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile görüştü

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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü.

Libya Devlet Yüksek Konseyi medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tekale, Begeç'i Konsey merkezinde kabul etti.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bu ilişkileri Libya ve Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirme yolları ele alındı.

Büyükelçi Begeç'in Türkiye'nin Libya'da istikrarın artması ve tüm siyasi tarafların ulusal uzlaşı temelinde geçiş aşamalarını sonlandırıp demokratik bir yolda ilerlemesini önemsediğini ifade ettiği kaydedildi.