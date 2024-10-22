Türkiye'nin Turizmde Yüksek Teknoloji ve Yatırım İhtiyacı - Son Dakika
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Türkiye'nin Turizmde Yüksek Teknoloji ve Yatırım İhtiyacı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9. Turizm Teknolojileri Günü'nde Türkiye'nin milli melek yatırımcı portföyü oluşturması gerektiğini ve turizmde yüksek teknolojiye geçişin önemini vurguladı.

22.10.2024 14:07  Güncelleme: 15:18
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9. Turizm Teknolojileri Günü'nün açılış konuşmasında, Türkiye'nin milli melek yatırımcı portföyünü oluşturması gerektiğini belirterek, "Bizim bu vatanı yükseltmekten başka çaremiz yok. O yüzden orta alanda top gezdirmek değil, hayatın içine uygulanabilecek tutumlar içinde olmamız lazım" dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Antalya Şubesi'nin bu yıl 9'uncu kez düzenlediği ve turizm sektörünü bilişim teknolojilerinin yenilikleriyle buluşturduğu Turizm Teknolojileri Günü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) başladı. Açılışta konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyada bireyselliğin arttığı, kişisel hikayelerin ön plana çıktığı, kişiselleştirilmiş ürünlerin değer kazandığı yeni bir turizm trendinin oluşmaya başladığını söyledi. Bunun daha yüksek satışlar, daha kısa seyahat süreleri ve daha yüksek harcamaları beraberinde getireceğini dile getiren Başkan Uysal, tam da bu noktada Türkiye'nin dünya turizm pazarındaki ürünlerini yüksek teknolojiyle buluşturması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Uysal, şunları kaydetti:

"Bütün müzelerimizi yeniden elden geçirmemiz lazım, yüksek teknolojiyle. Bütün ören yerlerimizi yeniden elden geçirmemiz lazım, yüksek teknolojiyle. ve dünyaya bunları bir ürün olarak sunmaya başlamamız lazım. Biz karınca kararınca yapmaya çalışıyoruz. Bir belediye ne kadar yapabilirse. Kaleiçi'nde 10 yıldır yaptığımız şeyi bütün kente yaymaya, dünyayla buluşturma faaliyetinin içine girmeye gayret ediyoruz. Ama bu konuda topyekun bir devlet aklına ihtiyaç var."

Böyle bir çalışmanın en önemli paydaşının milli melek yatırımcılar olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, Türkiye'nin bu alanda bir portföye sahip olması gerektiğini söyledi. Uysal, "Dünyadan da yatırım kabul ederiz ama dünyadaki melek yatırımcı habitatı her zaman senin buluşlarınla ilgilenmez. Kendi milli melek yatırımcı tablonu oluşturman lazım. Bizim bu vatanı yükseltmekten başka çaremiz yok. O yüzden orta alanda top gezdirmek değil, hayatın içine uygulanabilecek tutumlar içinde olmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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