Türkiye\'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görev süresinin sonunda gazetecilerle buluştu

Görev süresi 12 Ocak 2024'te dolacak olan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Washington'da yerleşik Türk gazetecilerle veda toplantısında bir araya geldi.

Mercan, büyükelçilik konutunda gerçekleşen buluşmada, görev süresi boyunca yaşadığı tecrübeleri paylaştı.

Üç yıla yakın görev yapan ve yaş haddinden emekli olacağı 12 Ocak'ta görevini tamamlayacak olan Mercan, gazetecilerle sohbetinde, Washington'da yaptığı çalışmaları, ABD'deki Türk diasporasıyla ilişkileri, ABD Kongresindeki faaliyetlerini ve ikili ilişkilerin genel durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdi.