Türkiye’nin yeni Somali Büyükelçisi Ferhat Alkan görevine başladı - Son Dakika
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Türkiye’nin yeni Somali Büyükelçisi Ferhat Alkan görevine başladı

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Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan, görevine başladığını belirterek, Türkiye’nin Somali’ye güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi alanlarında desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan, görevine başladığını belirterek, Türkiye'nin Somali'ye güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi alanlarında desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında Alkan, Türkiye ile Somali arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hanımefendi Emine Erdoğan'ın Somali'yi ziyaretinin ise 15'inci yıl dönümünde göreve başlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Mogadişu'da bir grup Somalili gençle kahvecide bir araya geldiğini aktaran Alkan, gençlerin başkent ve çevresinde son yıllarda sağlanan güvenlik ve sükunetten duydukları memnuniyeti dile getirdiğini kaydetti.

Büyükelçi Alkan, iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar temelinde iki dost ve kardeş halkın ortak refahı ve esenliği için daha ileri taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, Türk vatandaşları ile Somalili dostlarının görüş ve önerilerine önem verdiklerini, büyükelçiliğin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu aktardı.

Resmi Gazete'de 5 Eylül 2026'da yayımlanan kararname ile, Maputo Büyükelçiliği görevinden Mogadişu Büyükelçiliğine atanan Alkan, daha önce Afganistan, Libya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde görev yapmış, merkezde Orta Doğu ve Kuzey Afrika dairelerinde görev almıştı.

Kaynak: AA
Dış PolitikaDiplomasiMogadişuTürkiyeSomaliGüncelSon Dakika

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