Türkiye'nin Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100'üncü ülke olarak katılacağı açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'nin Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100'üncü ülke olarak katılacağı açıklandı

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COP31 kapsamında Antalya'da yapılan Yeşil Eğitim Ortaklığı toplantısında Türkiye'nin ortaklığa 100'üncü ülke olarak katılmasının planlandığı belirtildi. UNESCO verilerine göre ortaklık kapsamında 98 ülkede 112 bin okul yeşil okul standardına ulaştı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'nin, UNESCO öncülüğündeki Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100'üncü ülke olarak katılması gündeme geldi. Dünya genelinde 112 bin okulun yeşil okul standartlarına ulaştığı ortaklıkla, iklim değişikliği eğitiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan açıklamada, COP31 kapsamında 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen Yeşil Eğitim Ortaklığı'nın 4'üncü yıllık toplantısında, Türkiye'nin 100'üncü üye ülke olarak ortaklığa katılmasının planlandığı belirtildi. UNESCO'nun güncel verilerine göre ortaklık, 100 ülke ve 2 binden fazla kuruluşu kapsıyor.

112 BİN OKUL

UNESCO verilerine göre 98 ülkede 112 bin okul, yeşil okul kalite standardına uygun hale geldi. Ortaklığın hedefi, 2030 yılına kadar bütün ülkelerdeki okulların yüzde 50'sinin yeşil okul standartlarına ulaşmasını sağlamak. Yeşil Eğitim Ortaklığı kapsamında okulların çevre dostu hale getirilmesi, iklim değişikliğinin müfredata dahil edilmesi, öğretmenlerin iklim konusunda eğitilmesi ve toplum genelinde çevre bilincinin artırılması amaçlanıyor. UNESCO'nun verilerine göre öğretmenlerin yüzde 95'i iklim değişikliğinin öğretilmesini önemli bulurken, yüzde 30'undan azı bu konuda kendisini yeterince hazır hissediyor.

FİNANSMAN YETERSİZ

UNESCO, iklim finansmanının yüzde 2'sinden azının eğitim sektörüne ayrıldığına dikkati çekti. İklim değişikliğiyle mücadelede gelecek kuşakların bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapılarak, eğitime daha fazla kaynak ayrılması gerektiği belirtildi.

ANTALYA PROTOKOLÜ

COP31 kapsamında gündeme gelen Antalya Eylem Protokolü ile öğretmenlerin iklim eğitimindeki rolünün güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve ülkelerin yeşil eğitim çalışmalarının izlenmesi hedefleniyor. UNESCO, iklim eğitimindeki küresel gelişmeleri değerlendirecek ilk kapsamlı raporunu 2030 yılında yayımlamayı planlıyor.

Kaynak: DHA
TürkiyeAntalyaEğitimGüncelUnescoCOP31ÇevreSon Dakika

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