Türkiye'nin Yüzyılı Felaketi Mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Yüzyılı Felaketi Mi?

18.02.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi'nden Mesut Doğan, Türkiye'nin 2023-2025 politikalarını eleştirerek, 'felaket' dedi.

(TBMM) - Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, "2023 yılını 'Mevlana Yılı' ilan ettik ama Türkiye'de hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı perişan ettik çünkü 2023 yılında seçimlerde yaşadıklarımızı herkes hatırlıyor. 2024 yılını ise 'Emekliler Yılı' ilan ettik, emeklileri perişan ettik.  2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik, aileyi darmadağın ettik. Şimdi, biz, bu fotoğrafın karşısına çıkmış, diyoruz ki: 'Türkiye'nin yüzyılı'. Bu, Türkiye'nin yüzyılı değil, yüzyılın felaketi. Anadolu'nun kaba tabiriyle söylüyorum, bu karneye sahip olan bir kişiyi, eşek sudan gelinceye kadar döverler; bu övünülecek bir fotoğraf değil, bu övünülebilecek bir karne değil" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine görüşmelerin yapılması planlanıyor.

Genel Kurul'da Yeni Yol grubunun sosyoekonomik değişimlerin neden olduğu toplumsal sorunların, demografik dönüşümün ve sosyal risklerin analiz edilerek vatandaşların refahını koruyacak bütüncül stratejilerin geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, "Hangi açıdan bakarsak bakalım, tarihimizin en plansız, en kontrolsüz, en dağınık ve en sahipsiz bir sürecini yaşıyoruz" dedi. İktidarın 24 yıldır uyguladığı politikaların siyasetin her alanında çok büyük sorunlar oluşturduğunu savunan Doğan, "Bugün sosyal hayatta var olan sorunlar, tabiri caizse çığlık atar vaziyete geldi" diye konuştu.

Hane halkının bankalara olan borçlarına ilişkin verileri paylaşan Doğan, 2002 yılı sonunda 6,7 milyar olan toplam borcun bugün 5,7 trilyona çıktığını, bunun 850 kat artış anlamına geldiğini söyledi. Doğan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti mahkemelerinde var olan icra ve iflas dosyası 24 milyon 256 bin. Adeta, bu sorunlar, insanları nefes alamayacak hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Hane halkı büyüklüğünün 2002 yılında 4 bireyden oluşurken bugün 3,1'e düştüğünü belirten Doğan, Türkiye'de 27 milyon hanenin bulunduğunu, bunların 5,5 milyonunun tek kişiden oluştuğunu kaydetti. Son 20 yıl içerisinde boşanan aile sayısının 3 milyonu geçtiğini ifade eden Doğan, "Devletin çekirdeği olan aile darmadağın olmuş bir boyut taşıyor" dedi.

Gençlere ilişkin verileri de paylaşan Doğan, "Şu anda 5,5 milyon ev gencinden bahsediyoruz" dedi. 19-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 75'inin fırsat bulduklarında Türkiye'de yaşamak istemediklerini ifade ettiklerini belirten Doğan, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 15 milyon madde bağımlısı genç bulunduğunu söyledi.

Doğan, "Bakın ya öyle enteresan bir durum ki 2023 yılını Mevlana Yılı ilan ettik ama Türkiye'de hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı perişan ettik çünkü 2023 yılında seçimlerde yaşadıklarımızı herkes hatırlıyor. 2024 yılını ise Emekliler Yılı ilan ettik, emeklileri perişan ettik. 2025 yılına geldik, 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik, aileyi darmadağın ettik. Şimdi, biz, bu fotoğrafın karşısına, bu karnenin karşısına çıkmış, diyoruz ki: 'Türkiye'nin yüzyılı'. Bu, Türkiye'nin yüzyılı değil, yüzyılın felaketi. Anadolu'nun kaba tabiriyle söylüyorum, bu karneye sahip olan bir kişiyi, bir kurumu affınıza sığınarak söylüyorum eşek sudan gelinceye kadar döverler; bu övünülecek bir fotoğraf değil, bu övünülebilecek bir karne değil" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol grubunun önerisi, AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

Mesut Doğan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Yüzyılı Felaketi Mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:22:34. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Yüzyılı Felaketi Mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.