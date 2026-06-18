Türkiye-Özbekistan Dostluk Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Özbekistan Dostluk Çalıştayı

18.06.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAÜN'de, Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ve akademik ilişkiler ele alındı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Özbekistan Fanlar Akademiyası Tarih Enstitüsü iş birliğinde, "Türkiye–Özbekistan Dostluk Çalıştayı: Ortak Miras ve Gelecek Vizyonu" gerçekleştirildi.

GAÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi, kültürel ve akademik ilişkiler ele alındı.

Programda iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, ortak tarih, kültürel miras, bilimsel iş birlikleri ve geleceğe ilişkin ortak vizyon konuları masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan GAÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Uzunaslan, tarihin yalnızca geçmişi anlamaya değil, günümüzü yorumlamaya ve geleceği şekillendirmeye katkı sağlayan önemli bir bilim dalı olduğunu belirtti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Uzunaslan, bu ilişkilerin bilimsel iş birlikleriyle daha da güçleneceğini ifade etti.

Özbekistan Fanlar Akademiyası Tarih Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov, Türkiye ve Özbekistan arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesi, ortak akademik çalışmaların artırılması ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Özbekistan, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Özbekistan Dostluk Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:44:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye-Özbekistan Dostluk Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.