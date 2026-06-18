Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Özbekistan Fanlar Akademiyası Tarih Enstitüsü iş birliğinde, "Türkiye–Özbekistan Dostluk Çalıştayı: Ortak Miras ve Gelecek Vizyonu" gerçekleştirildi.

GAÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi, kültürel ve akademik ilişkiler ele alındı.

Programda iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, ortak tarih, kültürel miras, bilimsel iş birlikleri ve geleceğe ilişkin ortak vizyon konuları masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan GAÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Uzunaslan, tarihin yalnızca geçmişi anlamaya değil, günümüzü yorumlamaya ve geleceği şekillendirmeye katkı sağlayan önemli bir bilim dalı olduğunu belirtti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Uzunaslan, bu ilişkilerin bilimsel iş birlikleriyle daha da güçleneceğini ifade etti.

Özbekistan Fanlar Akademiyası Tarih Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov, Türkiye ve Özbekistan arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesi, ortak akademik çalışmaların artırılması ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.