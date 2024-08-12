"Türkiye- Pakistan İkili Siyasi İstişareleri" Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Syrus Qazi'nin eş başkanlığında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlendi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan İkili Siyasi İstişareleri, Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Syrus Qazi'nin eş başkanlıklarında İslamabad'da düzenlendi." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, istişarelerde ikili konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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