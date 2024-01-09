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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Üçlü Savunma İşbirliğini Artırmada Mutabık Kaldı - Son Dakika
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Üçlü Savunma İşbirliğini Artırmada Mutabık Kaldı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmak için anlaştı. Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen ikinci Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı'nda, üç ülkenin üst düzey askeri yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda, savunma teçhizatları teknolojileri ve araştırma ve kalkınma alanlarında işbirlikleri ele alındı. Üç ülke, savunma alanında ortak hedeflere ulaşmak ve kendine yeterlilik sağlamak için entelektüel, teknik, finansal ve insan kaynaklarını birleştirmenin önemini vurguladı. Şubat ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üçüncü bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Üçlü Savunma İşbirliğini Artırmada Mutabık Kaldı
09.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı'nda, üç ülkeden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı ikinci Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı düzenlendi.

Araştırma ve kalkınma dahil savunma teçhizatları teknolojilerinde muhtemel işbirliklerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Toplantıda, üç ülke, savunma alanında paylaşılan ortak hedeflere ulaşılması ve kendine yeterliliğin elde edilmesi için birbirleri arasında entelektüel, teknik, finansal kaynak ve insan kaynağının birleştirilmesinin önemini yeniden teyit etti.

Üç ülkenin askeri yetkililerinin, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi, kardeşçe ilişkilere atıfta bulunduğu toplantıda, benzer nitelikteki üçüncü toplantının şubatta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması kararlaştırıldı.

Bu ülkeler arasında ilk toplantı, Ağustos 2023'te Riyad'da yapılmıştı.

Kaynak: AA
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