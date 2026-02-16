Türkiye-Polonya İstişareleri Ankara\'da Yapıldı

Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi.
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, istişarelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.
İstişareler vesilesiyle iki ülke arasında Türkiye vatandaşlarının Natolin'deki Avrupa Kolejinde eğitim alması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
