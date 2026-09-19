Türkiye Psikiyatri Derneği, 'Ailem Güvende'de X erişim engeli istendiğini duyurdu - Son Dakika
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Türkiye Psikiyatri Derneği, 'Ailem Güvende'de X erişim engeli istendiğini duyurdu

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Türkiye Psikiyatri Derneği, \'Ailem Güvende\'de X erişim engeli istendiğini duyurdu
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Türkiye Psikiyatri Derneği, 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında X hesabına erişim engeli talep edildiğini duyurdu. Dernek, sağlığa erişimin anayasal hak olduğunu vurgulayarak meslek örgütlerinin bilimsel faaliyetlerine yönelik erişim engellerinin gözden geçirilmesini istedi.

(ANKARA) - Türkiye Psikiyatri Derneği, "Ailem Güvende" adlı soruşturma kapsamında derneğin X hesabına erişim engeli talep edildiğini bildirdi. Dernek, "Sağlığa erişim, ayrımcılığa uğramaksızın tıbbi bilgiye ulaşabilme, herkes için anayasal bir haktır. Meslek örgütlerimizin bilimsel faaliyetlerine yönelik erişim engellerinin gözden geçirilmesini ilgili makamların dikkatine sunarız" açıklamasını yaptı.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), "Ailem Güvende" adlı soruşturma kapsamında önce Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin (CETAD), ardından TPD'nin X hesabına erişimin engellenmesinin talep edildiğini duyurdu.

Derneğin açıklamasında, TPD'nin 7 bin 138 üyesi bulunan ve ruh sağlığı ile hastalıkları uzmanlığı alanında faaliyet gösteren bir tıp meslek derneği olduğu belirtildi. TPD ve CETAD'ın ilgili mevzuata tabi, yasal olarak kurulmuş tıp uzmanlık dernekleri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de tanımlanan görevleri; birey ve toplum ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, mesleğin bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde hak ve sorumluluklarını gözetmek, alanında çalışan hekim ve ruh sağlığı profesyonellerine eğitim vermektir.

Cinsellik ve cinsel sorunlar konusundaki çalışmalarımız, cinselliğin eğitimi, toplumun cinsellik hakkında bilgilendirilmesi, cinsel işlev bozukluklarının bilimsel yöntemlerle tanı ve tedavisi, farklı cinsel yönelime sahip bireylerin, tüm yurttaşlar gibi, ruh sağlığının korunmasıdır. Cinsel yönelimin bir hastalık olmadığı güncel tıp biliminin ortak bilgisi olup, eğitim 'telkin-özendirme ve yöntemlerle değiştirilebilecek' veya 'aşılanabilecek' bir durum olmadığı bilinmektedir.

Bu tür kısıtlamalar yalnızca meslek örgütlerinin değil, hekimlerin bilimsel bilgiyi paylaşma ve topluma doğru sağlık bilgisi ulaştırma imkanını da sınırlamakta; bireylerin sağlık hizmetine erişiminde tereddüt yaşamasına yol açarak kamu sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Nitekim aynı süreçte, HIV ile yaşayan bireylerin haklarını ve sağlığa erişimini savunan dernekler de benzer şekilde hedef alınmıştır.

Sağlığa erişim, ayrımcılığa uğramaksızın tıbbi bilgiye ulaşabilme, herkes için anayasal bir haktır. Meslek örgütlerimizin bilimsel faaliyetlerine yönelik erişim engellerinin gözden geçirilmesini ilgili makamların dikkatine sunarız."

Kaynak: ANKA
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