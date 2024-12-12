Türkiye, Şam'da Geçici Maslahatgüzar Atadı

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(ANKARA) - Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

Alınan bilgilere göre Türkiye, Şam'a Geçici Maslahatgüzar ataması gerçekleştirdi. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

Böylece geçici Maslahatgüzar ataması ile Şam Büyükelçiliği tekrar faaliyete alınmış oldu. Teknik olarak kesilmemiş olan diplomatik ilişkiler kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.