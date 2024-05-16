Türkiye Savunma Sanayi Dünya Markası Haline Geldi - Son Dakika
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Türkiye Savunma Sanayi Dünya Markası Haline Geldi

Türkiye Savunma Sanayi Dünya Markası Haline Geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünya markası haline geldiğini ve hemen hemen her şeyi kendi imkanlarıyla üretebildiğini söyledi. Çizgel, savunma sanayisinin 25 yılda önemli bir gelişim ve değişim yaşadığını belirtti ve Türkiye'nin hedefinin dünyada küresel bir güç haline gelmek olduğunu vurguladı. Programda savunma sanayisi firmalarıyla tedarikçi olmak isteyen firmaların yetkilileri de bir araya geldi.

16.05.2024 13:11
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, "Bugün hakikaten gururla söyleyebiliriz ki Türkiye savunma sanayi olarak dünya markası ve hemen hemen her şeyi kendi imkanlarıyla üretebiliyor." dedi.

Çizgel, Çorlu'da Sanayi, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğiyle Çorlu Enis Sülün Konferans Salonu'nda düzenlenen programda savunma sanayisinin 25 yılda önemli bir gelişim ve değişim yaşadığını anlattı.

Savunma sanayisinin bağımsız hareket edebilmesi için 2004'te önemli bir iradenin ortaya konulduğunu belirten Çizgel, Türkiye'de bugün var olan önemli projelerin temellerinin o yıllarda atıldığına işaret etti.

Murat Çizgel, savunma sanayisinde adımların, oluşturulan politikalar doğrultusunda atıldığını belirterek, "Bu politikalarla beraber yıllar içerisinde bu siyasi irade bir savunma sanayi gücü oluşturdu. Önce 5-10 tane vakıf şirketimizle başlayan, yabancılarla ortaklaşa iş yapılan süreç, on binlerce insanın çalıştığı ve binlerce firmanın içerisine dahil olduğu bir sektör haline geldi." dedi.

Çizgel, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda dünyada küresel bir güç haline gelmek istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetiyle savunma sanayi alanında dünyada dikkat çeken ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Çizgel, şunları kaydetti:

"Bugün hakikaten gururla söyleyebiliriz ki, Türkiye savunma sanayi olarak dünya markası ve hemen hemen her şeyi kendi imkanlarıyla üretebiliyor. Tabi ki bir slogan var, 'durmak yok, yola devam'.

Türkiye'de tüm firmalara ulaşamaya çalışıyoruz. Bir ekosistem olarak düşünürsek savunma sanayimizde ana oyuncularımızla beraber Türkiye'de tüm ülke sathında sanayici olarak görev yapan firmalarımızın çoğunluğuna temas edip onların güçleriyle beraber kendi gücümüzü birleştirerek, çok daha büyük bir savunma sanayi gücü olmaya çalışıyoruz."

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Levent Kerim ise savunma sanayisinin "Türkiye Yüzyılı"nın yükselen yıldızı konumunda olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinin hızla büyüdüğüne dikkati çeken Kerim, "Bugün baktığınızda ilk yüzdeki savunma sanayi firmaları arasında çok kıymetli firmalarımızın yer almaya başladığını görüyoruz. Geçen sene ihracatımız 5,5 milyar dolarla rekor kırdı. Bu miktarın bu sene daha da artmasını bekliyoruz. Diğer bir ifadeyle artık Türk firmaları dünyada önemli bir oyuncu haline geldiler." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de kentin sanayi yatırımları anlamında önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, "7 bin mühendisimiz var. Bu rakam diğer illerle kıyaslandığında önemli bir rakam. 14 OSB ve 3 endüstri bölgemiz, 3 limanımız, havalimanımız ve demir yolu ulaşımımız var." dedi.

Programda Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ile Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından savunma sanayisi firmalarıyla tedarikçi olmak isteyen firmaların yetkilileri görüştü.

Kaynak: AA

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