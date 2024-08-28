Türkiye Savunma Sanayisinde Hidrojen Teknolojileriyle Yeni Bir Aşamaya Geçiyor - Son Dakika
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Türkiye Savunma Sanayisinde Hidrojen Teknolojileriyle Yeni Bir Aşamaya Geçiyor

Türkiye Savunma Sanayisinde Hidrojen Teknolojileriyle Yeni Bir Aşamaya Geçiyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarılar, yerli ve milli hidrojen teknolojileriyle yeni bir aşamaya geçecek. Hidrojen teknolojileriyle ilgili projelerin devam edeceği belirtilirken, bu teknolojilerin emniyet ve güvenlik güçlerinin operasyon kabiliyetlerini artırması hedefleniyor. Ayrıca, kara, hava, deniz araçları, uzay platformları, insansız sistemler ve stratejik sistemlerde kullanılması planlanıyor. Hidrojen projelerine yönelik başvuruların 13 Eylül'e kadar yapılabileceği belirtiliyor.

28.08.2024 11:17
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Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde elde ettiği başarılar, yerli ve milli hidrojen teknolojileriyle yeni bir aşamaya geçecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yoğunlaşılan projeler hidrojen teknolojileriyle devam edecek.

Bu kapsamda sessiz, iz bırakmayan, düşük ısı yayan, daha yüksek itki gücü sağlayan, daha uzun süre görev yapabilen, küresel ölçekte rekabetçi ve yenilikçi olma özelliğiyle yerli ve milli hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Emniyet ve güvenlik güçlerinin sahada operasyon kabiliyetlerini artırması öngörülen projelerle hidrojenin depolanmasından yanma ve yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli yetkinlikler kazanılması amaçlanıyor.

İHA'lardan uzay sistemlerine kadar kullanılacak

Söz konusu teknolojinin kara, hava, deniz araçlarında, uzay platformlarında, insansız ve akıllı sistemlerde, motor ve güç aktarma sistemlerinde ve stratejik sistemlerde kullanılması planlanıyor.

Yürütülecek projeler kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve altyapıyla geliştirilecek malzemeler ile platform/sistemlerin yerli teknolojinin gelişimine de hız kazandırması öngörülüyor.

Projelere odaklanıldı

Hidrojen teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanımına yönelik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 11. AR-GE Paneli gerçekleştirilmişti. Burada alınan karar doğrultusunda "Savunma Sanayii Uygulamaları İçin Hidrojen Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (Hidrojen SAGA) Çağrısı"na çıkıldı. Çağrı kapsamında hidrojen projelerine yönelik başvurular 13 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Projelerde yerli sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin işbirliği yapması bekleniyor.

Son yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı gibi stratejik hedefler belirleyen ve bu doğrultuda adımlar atan Türkiye'nin hidrojen teknolojileriyle savunma sanayisinde de gücünü artırması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Savunma Sanayisinde Hidrojen Teknolojileriyle Yeni Bir Aşamaya Geçiyor - Son Dakika

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