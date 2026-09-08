Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye'nin yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na başvurular başladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilk yıl "Bilişim Teknolojileri", "Donanım ve Bilgisayar Sistemleri", "Siber Güvenlik" ile "Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler" alanlarında 550 genç araştırmacının yetiştirileceği programla, beş yılın sonunda yaklaşık 3 bin araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan programda gençler, Türkiye'nin saygın araştırma üniversitelerinde doktora eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek.

Programla üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşümünün desteklenmesi, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli araştırmacı kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda program, yalnızca bilgisayar ve yazılım alanlarından mezun olan gençlerle sınırlı kalmayacak.

İlan edilen doktora programlarının kabul koşullarını sağlayan birçok mühendislik alanının yanı sıra tıp, hukuk ve farklı disiplinlerden mezunlar da ilgili programlara başvurabilecek.

Böylece farklı alanlarda yetişmiş gençlerin bilgi ve birikimlerinin yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarla buluşturulması hedefleniyor.

Başvurular, 8-22 Eylül'de yapılacak

Programın bütünleşik doktora imkanı, gerekli koşulları sağlayan gençlerin araştırma kariyerine daha erken aşamada yönelmelerine olanak tanıyacak. Böylece gençler, stratejik teknoloji alanlarında lisansüstü eğitimlerini araştırma üniversitelerinin bilimsel ortamında sürdürürken uzun vadeli araştırma çalışmalarının da parçası olabilecek.

Adaylar başvurularını 8-22 Eylül 2026 tarihleri arasında YÖK'ün "Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Başvuru Sistemi" üzerinden yapabilecek. Adaylara, ilan edilen programlar arasından en fazla iki farklı alandan toplam 5 tercih hakkı tanınacak.

Merkezi yazılı sınav ise ÖSYM tarafından 28 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

"Ülkemizin araştırma, yenilik ve teknoloji geliştirme gücünü artırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programın Türkiye'nin uzun vadeli bilim ve teknoloji kapasitesi açısından önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin stratejik teknolojilerdeki gücünü nitelikli insan kaynağıyla daha da ileriye taşıdıklarını vurgulayan Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

"Dünyada artık teknolojiye sahip olmak yetmiyor. O teknolojiyi geliştirecek insan kaynağını yetiştirmek gerekiyor. Yapay zekadan siber güvenliğe, ileri bilgisayar sistemlerinden çip teknolojilerine kadar kritik alanlarda güçlü olmak için geleceğin teknolojilerini üretecek bilim insanlarını bu programla yetiştireceğiz.

Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile hedefimiz, önümüzdeki 10, 20 yılın teknolojilerini geliştirecek araştırmacıları yetiştirmektir. Gençlerimizin bilimsel üretimini araştırma üniversitelerimizin kapasitesiyle buluşturarak ülkemizin araştırma, yenilik ve teknoloji geliştirme gücünü artırmak istiyoruz."

Programın, bilimsel araştırmaya ilgi duyan, yeni teknolojiler geliştirmek isteyen ve akademik kariyer hedefleyen gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, gençlerin doktora eğitimlerini sürdürürken araştırma görevlisi olarak bilimsel üretimin içinde yer alabileceğini bildirdi.

Gençleri yeni bilgi üretmeye, araştırmaya ve geleceğin teknolojilerini geliştirmeye davet eden Prof. Dr. Özvar, "Bir gencimizin yapay zekada, siber güvenlikte veya ileri bilgisayar sistemlerinde geliştireceği bilgi, yarın ülkemizin sanayisine, ekonomisine ve toplumsal hayatına değer katabilir. Gençlerimize çağrımız şudur, bilime merakınız, araştırmaya ilginiz ve üretme heyecanınız varsa bu fırsatı değerlendirin. Kendi geleceğinizi kurarken Türkiye'nin geleceğine de katkı sunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.