Türkiye Sudan'ın Yeniden İmarını Görüştü

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi İbrahim Cabir, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Türkiye'nin Sudan'ın yeniden imar sürecindeki rolünü görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Cabir, başkent Hartum'dan yeni dönen Büyükelçi Yıldız ile Port Sudan'daki ofisinde bir araya geldi.

Vatandaşların Dönüşü İçin Hartum Eyaletini Hazırlama Ulusal Komitesine de başkanlık eden Cabir, Türkiye'nin Sudan'a çeşitli alanlardaki destekleyici tutumunu övdü.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yol açtığı büyük yıkıma dikkati çeken Cabir, devletin ülkenin yeniden imar sürecinde katettiği mesafeyi anlattı.

Büyükelçi Yıldız ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum'un yeniden imarından sorumlu olan komitenin başındaki Egemenlik Konseyi Üyesi Cabir'e, Sudan'ın yeniden imar sürecinde Sudan'ın önceliklerine de uygun olacak şekilde Türk iş insanları ve müteahhitlerinin komitenin yönlendirmesi çerçevesinde her türlü işbirliğine hazır olacaklarını anlattığını söyledi.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

Başkent Hartum başta olmak üzere şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde geride ağır hasarlar oluştu.