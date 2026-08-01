Türkiye-Suriye Savunma Bakanları Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanıyla savunma ve güvenlik konularını görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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