Türkiye-Suriye Tarım İşbirliği

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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye'deki yeni yönetimin Tarım Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Köroğlu'nun dün el-Ahmed ile yaptığı görüşmede, tarımsal ilaçlama, seracılık, ormancılık, gübre, tarımsal sulama, su ürünleri, eğitim ve tarım teknolojileri alanlarında Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi hususları ele alındı.

Köroğlu, Suriye'ye olan desteğin sürdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin tarımsal faaliyet ve bu çerçevede kapasite geliştirme bağlamında her türlü işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Bakan el-Ahmed de tarımın Suriye ekonomisinin en temel direklerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu bağlamdaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.