Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Savunma Anlaşması
Anlaşma, silahlı saldırılara karşı üç devletten birinin savunulacağını belirtiyor.
Türkiye-Suudi Arabistan- Pakistan Ortak Savunma Anlaşması, 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağladı
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
Sizin düşünceleriniz neler ?