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Türkiye Tahran Büyükelçiliği, İran'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Türkiye Tahran Büyükelçiliği, İran'daki saldırıyı kınadı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Rask kentinde gerçekleşen ve çok sayıda güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. Büyükelçilik, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerini iletti.

Türkiye Tahran Büyükelçiliği, İran\'daki saldırıyı kınadı
16.12.2023 - 13:37,
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentinde polis karakoluna yapılan ve çok sayıda güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından dün Rask kentinde polis karakoluna yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirilerek, "Menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor; ölenlerin yakınları ile dost ve kardeş İran halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyoruz. Yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde dün polis merkezine silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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