Türkiye-Tayland Ticaret Hacmi Büyüyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Tayland arasında 2002'de 200 milyon dolar civarında olan ticaret hacminin, 2024'ün 9 ayında 1,5 milyar doları aştığını belirterek, "Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesine, yatırımların karşılıklı olarak artmasına önem atfediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Uraloğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'nda iki ülke arasında dostluk ve halklarının karşılıklı yararı temelinde iş birliklerinin geliştirilmeye devam ettiğini söyledi.

Tayland'da yaşanan sel felaketinden etkilenenler ve hayatını kaybedenler için taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Son dönemde artan karşılıklı temas ve ziyaretler, ikili ve çok taraflı platformlarda yürüttüğümüz iş birliğinin pekiştirilmesine vesile olmaktadır. Bu kapsamda, üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini temenni ediyor, çeşitli proje ve çalışmalarla çok boyutlu iş birliğimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ikili ticaret hacminin son dönemde ivme kazanarak büyüdüğünü memnuniyetle müşahede ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2002'de 200 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimiz, 2024'ün 9 ayında 1,5 milyar doları aştı. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesine, yatırımların karşılıklı olarak artmasına önem atfediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye stratejik konumuyla, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'ya açılım yapmak isteyen Tay firmalarına önemli fırsatlar sunuyor. Keza, Tayland da Güneydoğu Asya'da birçok Türk firması için vazgeçilmez bir ortak haline gelmiş durumda. Türkiye ve Tayland'ın bayrak taşıyıcıları olan THY ve Thai Havayollarının doğrudan seferleri ekonomik ilişkilerimizi geliştirmede ve halklarımızı birbirine yakınlaştırmada birer köprü işlevi görüyor."

Tayland'dan gelen ziyaretçi sayısının 2022'den bu yana neredeyse 2 kat artarak bu yıl ekim ayında 40 bine ulaştığına işaret eden Uraloğlu, geçen hafta ilgili kurumlar arasında yapılan müzakere sonucunda sağlanan frekans artışından memnuniyet duyduğunu belirti.

Uraloğlu, Tayland Ulaştırma Bakanı'nın geçen ay ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında demir yolu alanındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "2004'ten bu yana, TÜRASAŞ ile Tayland Demiryolları arasında sürdürülen iş birliğinin daha da derinleşerek devam etmesini arzu ediyoruz. İkili bağlarımızın güçlendirilmesinde ülkemizde eğitim gören Tay öğrenciler de önemli yere sahip. Onları ülkelerimiz arasında gönül ve kültür elçileri olarak görüyoruz." diye konuştu.

İlerleyen dönemde iş birliğinin enerji, ileri teknolojiler, savunma ve güvenlik gibi diğer alanlarda da olmasını temenni ettiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Asya-Pasifik, çok boyutlu dış politikamız ve Yeniden Asya Girişimimiz çerçevesinde önem atfettiğimiz ve gerek ikili gerek çok taraflı diyaloğumuzu güçlendirmek istediğimiz bir bölge. Bu çerçevede, Tayland'la işbirliğimizi de ikili boyutun yanı sıra BM ve sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN gibi platformlarda ilerletmeyi hedefliyoruz. Zira bölgesel sınamaların her geçen gün arttığı ve küresel çapta kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde yakın işbirliğimizin önemine inanıyoruz."