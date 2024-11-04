Türkiye Turizmde İddialı Hedefler Belirliyor - Son Dakika
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Türkiye Turizmde İddialı Hedefler Belirliyor

Türkiye Turizmde İddialı Hedefler Belirliyor

Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi'nde Türkiye, turizmde yeni hedefler ve yatırımlar belirledi.

04.11.2024 12:47
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi yapıldı.

Alpaslan, bakanlık toplantı salonunda düzenlenen müzakere öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda turizmde gösterdiği çalışmalarla her yıl dünyada daha iddialı konuma geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün itibarıyla dünyada en fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumunda olduğunu belirten Alpaslan, şöyle devam etti:

"En fazla turizm geliri elde eden 6'ncı ülke konumundayız. İnşallah bu sene 61 milyon olarak revize ettiğimiz turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm gelirimizle daha üst sıralara yükselmeyi beklemekteyiz. Artık Türkiye turizmde dünyada en iddialı ülkelerden birisi haline gelmiş durumda. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız vasıtasıyla yapmış olduğumuz çalışmalar ve turizm sektörüyle ortak çalışmalarımız çerçevesinde turizm yatırımcılarının yaptığı yatırımlarla Türkiye, turizmde inşallah daha güzel günlere ve 100 milyar dolar gibi önemli hedeflere doğru yol almakta."

Alpaslan, kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak, yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisinde olduklarını belirterek, müzakerenin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarının başvuruda bulundukları taşınmazlar için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesi müzakereleri yapıldı, turizmcilerden teklif alındı.

Kaynak: AA

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