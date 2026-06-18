Türkiye, Ukrayna Krizine Müzakere Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika
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Türkiye, Ukrayna Krizine Müzakere Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

18.06.2026 19:38
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Kremlin danışmanı Uşakov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözüm müzakerelerine destek vereceğini belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit ettiğini bildirdi.

Uşakov, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında birkaç tur müzakerenin yapıldığını anımsatan Uşakov, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğüne işaret etti.

Uşakov, "Türk yetkilileri, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakereler için platform sağlamaya hazır olduklarını teyit etti." ifadesini kullandı.

"Kiev'in saldırıları, Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmeyi yakınlaştırmıyor"

Uşakov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeyi yakınlaştırmadığını belirtti.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne değinen Uşakov, "Zirvede, Ukrayna konusu istişare edildi. Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'a faydasız, hatta zararlı fikirler empoze edildi. Avrupalılar, savaşın devam etmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Onlar, savaş alanındaki durumun Ukrayna lehine olduğu yönündeki varsayımdan hareket ediyor. Bu, yanlış bir varsayım." diye konuştu.

G7 Zirvesi'nin ardından ABD yönetimiyle temasları olmadığını anlatan Uşakov, Amerikan tarafından zirvenin sonuçlarıyla ilgili bilgi beklediklerini vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Rusya'yı yakın zamanda ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Ukrayna Krizine Müzakere Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika

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