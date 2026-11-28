ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp.'un altyapı ve sunucularına yönelik siber saldırılar düzenleyerek aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabının ele geçirildiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan siyasi liderler, üst yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesaplarının ele geçirildiği iddialarına yönelik araştırma yapıldı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması ve suç unsuru içeren dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama yapıldı, el koyma tedbiri uygulandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.