Türkiye ve Burkina Faso arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye- Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda imzalanan tutanakla sağlıktan enerjiye, ticaretten eğitime kadar tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye-Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı düzenlendiğini belirtti.

Bu vesilesiyle Türkiye'de bulunan Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eş Başkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi bakanlıkta misafir ettiklerini kaydeden Koca, "Eş başkanlar olarak toplantı tutanağını imzaladık, sağlıktan enerjiye, ticaretten eğitime kadar tüm alanlarda işbirliğimizin geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldık." ifadesini kullandı.