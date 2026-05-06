Türkiye ve Çin'den Eğitim İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Çin'den Eğitim İşbirliği Vurgusu

06.05.2026 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çin ile eğitim alanında işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında, Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Tekin, iki ülke arasında çok yakın, bir o kadar da geliştirilebilecek bir ilişki ağı olduğunu, buraya odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Eğitim alanındaki işbirliğini geliştirebilecek her türlü davete açık olduklarını belirten Tekin, "Karşılıklı olarak hükümet burslarından eğitim ve öğretim teknolojilerine kadar, mesleki ve teknik eğitimden öğretmenlerin eğitimine kadar birçok alanda iş birliği yapmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik işbirliğini geliştirme noktasında iki ülke liderlerinin samimi bir çabası olduğunu kaydeden Tekin, "Bunların başarılı olması için başlangıç noktası olarak eğitimden yola çıkmamız gerekiyor." dedi.

Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi olarak başlamasının 55. yılı olduğuna ancak iki ülke arasında binlerce yıllık bir ilişki bulunduğuna işaret eden Tekin, "Bu köklü ilişkileri geliştirmek için çok küçük bir çaba bile yeterli olabilir. 55. yılı da bu anlamda bir imkan olarak değerlendirebiliriz. Biz, Çin'le eğitim alanında daha yakın bir iş birliğini kurgulamak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Wang, Tekin'i Çin'deki zirveye davet etti

Wang da görüşmede, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ekonomi olduğuna işaret etti.

Devlet başkanları düzeyindeki diplomatik temaslar sayesinde dostane ikili ilişkilerin yeni bir noktaya taşındığını ifade eden Wang, Çin ile Avrupa ve Çin ile Türkistan arasında Türkiye'nin kilit rolü oynadığını belirtti.

Wang, ikili ekonomik ilişkilerden halklar arasındaki iletişime kadar iyi ilişkilerin günden güne arttığını vurguladı.

Eylülde Çin'in Şanghay şehrinde Finans Becerileri Zirvesi düzenleyeceklerini kaydeden Wang, zirveye Bakan Tekin'i davet etti.

Bakan Tekin, bu zirveye katılmaktan memnuniyet duyacağını, bu kapsamda eğitim alanında işbirliğini artırmak için çalışma grupları da oluşturulabileceğini dile getirdi.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve bakanlık bürokratları da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Çin'den Eğitim İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:52:12. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Çin'den Eğitim İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.