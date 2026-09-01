Türkiye ve Gürcistan İçişleri Bakanları Tiflis\'te Bir Araya Geldi, Polis Akademileri Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

(TİFLİS) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile Tiflis'te bir araya geldi. Görüşmede sınır aşan suçlarla mücadele, bilgi paylaşımı ve güvenlik alanındaki iş birliği ele alınırken, iki ülkenin polis akademileri arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki temasları kapsamında Tamazashvili ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini ve ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Görüşmelerde sınır aşan suçlarla mücadelede hızlı koordinasyon, etkin bilgi paylaşımı ve ortak hareket kabiliyetinin öneminin teyit edildiğini aktaran Çiftçi, "Suç ve suçlulara hareket alanı bırakmayan kararlılığımızı sahada somut neticelere dönüştürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

POLİS AKADEMİLERİ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI

Çiftçi, güvenlik alanındaki iş birliğinin eğitim boyutunun da güçlendirildiğini belirterek, Türkiye Polis Akademisi ile Gürcistan Kamu Güvenliği ve Polis Akademisi arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Anlaşmayla akademik temaslara ve ortak eğitim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, Gürcistan programını Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek tamamladıklarını kaydetti.

Çiftçi, Türkiye ile Gürcistan arasındaki köklü komşuluk ve stratejik ortaklığın, bölgesel huzur ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni adımlarla güçlendirilmeye devam edileceğini ifade etti.