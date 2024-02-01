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Türkiye ve Irak, Kalkınma Yolu Projesi için görüşecek - Son Dakika
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Türkiye ve Irak, Kalkınma Yolu Projesi için görüşecek

Türkiye ve Irak, Kalkınma Yolu Projesi için görüşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es Sadavi ile 'Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşme gerçekleştirecek. Proje, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Al-Faw Limanı'na bağlayacak ve geniş bir bölgeye etki ederek ortak fayda sağlayacak.

01.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:36
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es Sadavi ile 'Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşme gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Şubat'ta, mevkidaşı Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyeti, Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma konuları başta olmak üzere 'Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin hususlar ele alınacak.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Al-Faw Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyip ortak fayda üretecek.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023'te Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldi ve 'Kalkınma Yolu Projesi' üzerinde detaylı görüşmeler yapılıp, yol haritası oluşturulmuştu.

Kaynak: DHA

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