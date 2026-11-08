Türkiye ve Irak Sincar'da PKK varlığına son verilmesi için ortak iradeyi teyit etti - Son Dakika
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Türkiye ve Irak Sincar'da PKK varlığına son verilmesi için ortak iradeyi teyit etti

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Türkiye ve Irak'ın ortak açıklamasında, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesini bütünüyle tesis etme ve PKK unsurlarının varlığına son verme adımlarını sürdürmesi konusundaki ortak irade teyit edildi. Açıklama, iki ülkenin Sincar'daki ortak tutumunu ortaya koydu.

Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi

Kaynak: AA
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