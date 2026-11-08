Türkiye ve Irak'ın ortak açıklamasında, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesini bütünüyle tesis etme ve PKK unsurlarının varlığına son verme adımlarını sürdürmesi konusundaki ortak irade teyit edildi. Açıklama, iki ülkenin Sincar'daki ortak tutumunu ortaya koydu.
Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
8.11.2026 18:29:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye ve Irak Sincar'da PKK varlığına son verilmesi için ortak iradeyi teyit etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?