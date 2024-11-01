Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile Irak Su Bakan Yardımcısı Hüseyin Abdulemir Bagga, Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Ekinci ve Bagga eş başkanlığındaki heyetler arasında su konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Daimi Komite'nin Üçüncü Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye ve Irak Su İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?