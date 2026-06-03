Türkiye ve Kamerun Askeri İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ile Kamerun arasında "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü" imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de hazır bulunduğu heyetler arası görüşmenin ardından Bakanlar Yaşar Güler ve Joseph Beti Assomo, "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"nü imzaladı.