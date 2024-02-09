SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü

Güncel

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Kacır, Katarlı mevkidaşı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi, özellikle teknoloji, otomotiv ve petrokimya sektöründe yapılabilecek yatırımlar ele alındı. Katar'ın sadece sermaye yatırımcısı olarak değil; aynı zamanda sanayi ve üretim alanlarında yapılabilecek iş birliklerinin de geliştirilmesi değerlendirildi. İki ülkenin ortaklaşa gerçekleştireceği sanayi odaklı bir forumun yapılması konusunda mutabık kalındı.

'YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ'

Kacır, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Katar Emiri'nin liderliklerinde aralık ayında gerçekleşen Yüksek Stratejik Komite 9'uncu Toplantısı'nda alınan kararların takibini yaparak iki ülke arasında sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliklerini değerlendirdik. Mevkidaşım Al Thani ile son yıllarda mükemmel bir seviyeye erişen Türkiye-Katar ilişkilerini, sorumlu olduğumuz alanlarda daha da geliştirmek adına kararlıyız. Özellikle sanayi sektörlerimizin entegrasyonunu hızlandıracak yeni adımlar atacağız" dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-