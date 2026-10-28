Türkiye ve Kazakistan'ın savunma sanayisindeki işbirliği derinleşecek - Son Dakika
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Türkiye ve Kazakistan'ın savunma sanayisindeki işbirliği derinleşecek

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- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "Savunma sanayisi alanında işbirliği, Kazakistan ile ilişkilerimizin önemli başlıklarından biri. Dost ve kardeş Kazakistan ile kazan-kazan anlayışı çerçevesinde işbirliği alanlarımızı çeşitlendirecek ve derinleştireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisindeki işbirliğinin Kazakistan ile ilişkilerde önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, kazan-kazan anlayışı çerçevesinde işbirliği alanlarını çeşitlendirip derinleştireceklerini belirtti.

Görgün, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tokayev ve beraberindeki heyeti ağırladığı görüşmelere katıldıklarını ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi alanında işbirliği, Kazakistan ile ilişkilerimizin önemli başlıklarından biri. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda atılan adımlarla son çeyrek asırda olgunlaşan savunma sanayisi ekosistemi, rekabetçi ürünleri ve ortak üretimi destekleyen politikaları ile savunma sanayisinde uzun vadeli düşünen güvenilir bir ortaktır. Dost ve kardeş Kazakistan ile kazan-kazan anlayışı çerçevesinde işbirliği alanlarımızı çeşitlendirecek ve derinleştireceğiz. Ülkelerimizin sahip olduğu birikimi buluşturan her adımı, Türk dünyasının güvenliğine ve refahına değerli bir katkı olarak görüyoruz."

Kaynak: AA
Haluk GörgünKazakistanTürkiyeGüncelSon Dakika

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