Türkiye ve Nijer Arasında Enerji ve Madencilik İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve Nijer Arasında Enerji ve Madencilik İşbirliği

04.06.2026 22:37
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Bakan Bayraktar, Nijer'le madencilik ve enerji alanında iş birliği fırsatlarını görüştü.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ve Nijer Enerji Bakanı Haoua Amadou ile bir araya geldi. Görüşmede madencilik faaliyetleri ile elektrik üretimi ve iletimi alanındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ve Nijer Enerji Bakanı Haoua Amadou ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Bayraktar, görüşmede Türkiye ile Nijer arasında geçtiğimiz yıllarda başlatılan ortak çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıda, Nijer'de altın başta olmak üzere madencilik faaliyetleri ele alındı. Ayrıca ülkede elektrik üretimi ve iletimi alanında yürütülebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki teknik altyapısını ve tecrübesini Nijer ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Bayraktar, iki ülke arasında karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde uzun vadeli stratejik ortaklık kurulmasının amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

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