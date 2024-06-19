Türkiye ve Portekiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda galip

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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabındaki ilk maçlar F grubunda oynanan iki maçla sona erdi. Günün ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1; Portekiz ise Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda beşinci günün ilk maçında Türkiye A Milli Takımı; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Gürcistan karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Gürcistan'ın tek golü ise 32. dakikada Georges Mikautadze'den geldi. Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde ilk defa gruptaki ilk maçından galip ayrılan millilerde, Arda Güler de turnuva tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

F grubunun ikinci maçında saat 22.00'de Portekiz ile Çekya karşı karşıya geldi. Portekiz, Çekya karşısında Robin Hranac'ın (kendi kalesine) ve Francisco Conceicao'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çekya'nın tek golünü 62. dakikada Lukas Provod kaydetti.