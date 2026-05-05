Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ı başkent Şam'daki makamında kabul etti.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Veys, başkentte bakanlık makamında Büyükelçi Yılmaz'la görüştü.
Görüşmede karşılıklı ilgi duyulan bir dizi konu ile iki ülke arasında başta hukuki ve adli alanlar olmak üzere ortak iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye ve Suriye Arasında Hukuki İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?