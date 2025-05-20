Türkiye ve Suriye Askeri İş Birliği Görüşmeleri

(ANKARA)- Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ'ın Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile görüşmesinde askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet'in Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdiği ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul ediliği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Tümgeneral İlkay Altındağ ve askeri heyetimiz Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi. Görüşmede askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı."