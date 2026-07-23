Türkiye ve Suriye'den Kültür Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Suriye'den Kültür Anlaşması

Türkiye ve Suriye\'den Kültür Anlaşması
23.07.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki ülke arasında kültür merkezleri için anlaşma imzalandı, Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim hedefleniyor.

Türkiye ile Suriye arasında, iki ülkede kültür merkezlerinin kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Kuteyba Kadiş imza attı.

İmza törenine, büyükelçilik yetkilileri ile Yunus Emre Enstitüsü Şam Kültür Merkezi Koordinatör Vekili Furkan Köroğlu da katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu siyasi irade doğrultusunda hızla geliştiğini belirterek, bu sürecin hukuki altyapısının da oluşturulduğunu söyledi.

İmzalanan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal ve hukuki zemine oturtulması açısından önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, Yunus Emre Kültür Merkezlerinin savaş öncesinde Şam ve Halep'te faaliyet gösterdiğini, ancak çatışmaların başlamasının ardından çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Anlaşmayla birlikte Yunus Emre Kültür Merkezlerinin Suriye genelinde faaliyet gösterebileceğini kaydeden Yılmaz, merkezlerin başlıca görevlerinin Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün tanıtılması olacağını dile getirdi.

Suriye'de Türkçe bilen geniş bir kesimin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, yerli Türkmenlerin yanı sıra uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin de önemli bir Türkçe konuşan nüfus oluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu merkezler, mevcut dil birikiminin korunması, geliştirilmesi ve daha akademik bir düzeye taşınması açısından önemli bir işlev üstlenecek. Suriyelilerden de bu yönde yoğun talep vardı. Türkçeyi yeniden öğrenmek veya geliştirmek isteyen birçok kişi bu merkezlerin açılmasını bekliyordu." dedi.

Dil öğretiminin kültürel etkileşimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsünün ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki ortak kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve yeniden keşfedilmesine yönelik faaliyetler yürüteceğini söyledi.

Edebiyat, fotoğraf, sinema, resim ve tarih gibi alanlarda ortak kültürel unsurların öne çıkarılacağını belirten Yılmaz, bu çalışmaların iki halk arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, gerçekleştirilecek kültürel etkinliklerin Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri daha görünür hale getireceğini ve iki toplum arasındaki yakınlaşmayı destekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Suriye'den Kültür Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:19
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:51:46. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Suriye'den Kültür Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.