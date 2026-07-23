Türkiye ve Suriye\'den Kültür Anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında, iki ülkede kültür merkezlerinin kurulmasını, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Kuteyba Kadiş imza attı.

İmza törenine, büyükelçilik yetkilileri ile Yunus Emre Enstitüsü Şam Kültür Merkezi Koordinatör Vekili Furkan Köroğlu da katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu siyasi irade doğrultusunda hızla geliştiğini belirterek, bu sürecin hukuki altyapısının da oluşturulduğunu söyledi.

İmzalanan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal ve hukuki zemine oturtulması açısından önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, Yunus Emre Kültür Merkezlerinin savaş öncesinde Şam ve Halep'te faaliyet gösterdiğini, ancak çatışmaların başlamasının ardından çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Anlaşmayla birlikte Yunus Emre Kültür Merkezlerinin Suriye genelinde faaliyet gösterebileceğini kaydeden Yılmaz, merkezlerin başlıca görevlerinin Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün tanıtılması olacağını dile getirdi.

Suriye'de Türkçe bilen geniş bir kesimin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, yerli Türkmenlerin yanı sıra uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin de önemli bir Türkçe konuşan nüfus oluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu merkezler, mevcut dil birikiminin korunması, geliştirilmesi ve daha akademik bir düzeye taşınması açısından önemli bir işlev üstlenecek. Suriyelilerden de bu yönde yoğun talep vardı. Türkçeyi yeniden öğrenmek veya geliştirmek isteyen birçok kişi bu merkezlerin açılmasını bekliyordu." dedi.

Dil öğretiminin kültürel etkileşimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsünün ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki ortak kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve yeniden keşfedilmesine yönelik faaliyetler yürüteceğini söyledi.

Edebiyat, fotoğraf, sinema, resim ve tarih gibi alanlarda ortak kültürel unsurların öne çıkarılacağını belirten Yılmaz, bu çalışmaların iki halk arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, gerçekleştirilecek kültürel etkinliklerin Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri daha görünür hale getireceğini ve iki toplum arasındaki yakınlaşmayı destekleyeceğini kaydetti.