Türkiye ve Suriye'den Maarif Vakfı Mutabakatı

04.03.2026 17:06
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Dışişleri Bakanlığı, Maarif Vakfı için mutabakat imzaladı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Müdürü Kutayba Kadiş, Türkiye Maarif Vakfı'nın Suriye'de faaliyetlerine başlamasına yönelik çerçeve mutabakat zaptını imzaladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Müdürü Kutayba Kadiş ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Maarif Vakfı'nın faaliyetlerine başlaması için onay içeren bir çerçeve mutabakat zaptı imzaladı."

Mutabakat zaptı, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Maarif Vakfı'nın çalışma ve faaliyet mekanizmasını tanımlamanın yanı sıra, Eğitim ve Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlıklarının denetimi altında eğitim ve öğretim sektörlerinde iş birliğini öngörmektedir."

Kaynak: ANKA

Türkiye ve Suriye'den Maarif Vakfı Mutabakatı
