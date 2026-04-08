Türkiye-Suriye Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem: JETCO Protokolü İmzalandı
Türkiye-Suriye Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem: JETCO Protokolü İmzalandı

08.04.2026 12:22
Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Protokol imzalandı ve iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir adım atıldı. Türkiye-Suriye JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) 1. Dönem Toplantısı, İstanbul'da geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa'ar ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ele alan JETCO 1. Dönem Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, protokolün ikili ilişkiler için bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, bölgesel kalkınma yolunda kararlılıkla ilerlendiğini ifade etti.

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Altunkaya, Suriye'de yeni hükümet yapısıyla muhatapların netleştiğini ve Suriye-Türkiye İş Konseyi temsilcileriyle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Ayrıca, 6 Ağustos 2025'te İstanbul'da düzenlenen toplantıda, DEİK ile Şam, Halep, Lazkiye ve Hama Ticaret Odaları arasında iş birliği anlaşmalarının hayata geçirildiğini ve toplam 10 mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Altunkaya, 2025 yılında Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını, Suriye'den ithalatın ise yüzde 46 azalarak 235 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Toplam ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Altunkaya, ihraç edilen başlıca kalemler arasında değirmencilik ürünleri, demir-çelik ve plastik ürünlerinin yer aldığını, ithalatta ise pamuk, bitkisel ve hayvansal yağlar ile yaş sebzenin öne çıktığını söyledi. Bu kalemleri çeşitlendirmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Toplantı, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya tarafından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa'ar'a plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İstanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
