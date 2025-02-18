Türkiye ve Ukrayna'dan 10 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
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Türkiye ve Ukrayna'dan 10 Milyar Dolar Hedefi

Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna ile ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

18.02.2025 17:04
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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitali Koval ile bir araya geldi. Bolat, görüşmelerde, "Türkiye ve Ukrayna'nın ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı ve başta savunma sanayi olmak üzere iş birliğimizin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk'nin Türkiye'ye ziyareti kapsamında beraberinde gelen Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitali Koval ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bolat, görüşmelerde, Türkiye ve Ukrayna'nın ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken; Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik projelere aktif katkı sağlamaya hazır olduğunu ve savunma sanayi olmak üzere iş birliğimizin kapsamını genişletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bolat'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'in ülkemizi ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Yulia Sviridenko ile Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Sayın Vitali Koval ile bir araya geldik. Türkiye ve Ukrayna olarak 6.2 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı ve iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu çerçevede bugün düzenlediğimiz toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşası ile eş zamanlı olarak, başta savunma sanayi olmak üzere iş birliğimizin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz.

Görüşmemizde, Türkiye olarak, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik projelere aktif katkı sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirttik. Türkiye olarak bölgemizde barışın tesisi ve iş birliğinin güçlendirilmesini desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Ukrayna'dan 10 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika

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