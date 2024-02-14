Türkiye ve Ürdün Savunma Sanayisinde İşbirliğini Genişletiyor

Türkiye ile Ürdün arasında savunma sanayisindeki işbirliklerine yeni bir halka eklendi.
Türk savunma sanayisi bünyesinde ileri seramik ve kompozit balistik koruyucu ürün geliştirip ürünlerini yurt içinde ve dışındaki birçok kullanıcıya sunan Nurol Teknoloji, Ürdün Tasarım ve Geliştirme Bürosu (JODDB) ile Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show Fuarı'nda mutabakat zaptı imzaladı.
Taraflar adına zapta JODDB Genel Müdürü Tuğgeneral Ayman Ahmad Al-Batran ve Nurol Teknoloji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş imza attı.
Bu kapsamda Nurol Teknoloji ile Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin geliştirilmesinde rol alan devlet kurumu JODDB, balistik testlerde karşılıklı işbirliğine gidilecek, kolektif yetenekler geliştirilecek ve birlikte iş potansiyeli en üst düzeye çıkarılacak.
Türkiye ile Ürdün arasında savunma sanayisindeki işbirliktelikleri çeşitli alanlarda geçmişe uzanıyor. Başta ASELSAN olmak üzere Türk savunma sanayisi şirketleri Ürdün Silahlı Kuvvetlerine çeşitli ürün ve hizmetler sağlıyor. Son olarak Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Ürdün'e yönelik Fı·şek İmla-Montaj&Mermı· ve Kovan Üretı·m Hatları Tedarı·k ve Kurulumu Projesi için sözleşme imzalamıştı.
Tasarım ve geliştirme, test ve değerlendirme, teknoloji inkübasyonu gibi çalışmalar yürüten JODDB, kara sistemleri, silah sistemleri, mühimmat, elektronik, elektro-optik, asker teçhizatı, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, 3D yazıcılar siber güvenlik gibi alanlarda çözümler ortaya koyuyor.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerine bilimsel ve teknik hizmetlerin tedarikine yönelik yerli yetenek sağlamak için faaliyet gösteren kuruluş, ayrıca Orta Doğu gereksinimleri için optimize edilmiş savunma ve ticari ekipman tedariki gerçekleştiriyor.
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