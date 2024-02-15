Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılım belgesini imzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılım belgesini imzaladı

Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi\'ne katılım belgesini imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias, Almanya'nın liderliğinde gerçekleşen Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne Türkiye ve Yunanistan'ın katılım belgesini imzaladı. Bakan Güler, Türkiye'nin geniş milli imkanlarıyla bu girişime katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

15.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:32
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias, "Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi Niyet Mektubu'na Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi"ni imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki temasları devam ediyor.

Bu kapsamda Bakan Güler'in katılımıyla, Almanya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nde, "Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubu'na Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni" yapıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Dendias belgeyi imzaladı.

Bakan Güler imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO'nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak, geniş bir yelpazedeki milli imkanlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya'ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız."

Kaynak: AA

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