Türkiye ve Zambiya Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mulambo Haimbe ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı öncesindeki hazırlıklar ele alındı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, heyetlerin de katılımıyla gerçekleştirilen ikili görüşmede, KEK II. Dönem Toplantısı'na ilişkin hazırlık çalışmalarının değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede, bürokratlar ve teknik heyetlerin yürüttüğü çalışmaların iki ülke açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını ifade eden Işıkhan, karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret imkanlarının geliştirilmesi ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi için atılabilecek adımların da ele alındığını kaydetti.