Türkiye, Venezuela'da Deprem Yardımında

İçişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk ekiplerinin arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye ulaşan ekiplerin, Venezuela halkı için çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

AFAD arama kurtarma ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin TSK-DAK timlerinin La Guaira bölgesinde görev yaptığı aktarılan açıklamada, AFAD koordinasyonundaki insani yardım ekibinin ise öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi ve Türkiye tarafından sağlanacak desteklerin en doğru şekilde ulaştırılması amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, ülke genelinde 48 uluslararası arama kurtarma ekibinin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

"Türkiye, ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında"

Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) koordinasyonunda belirlenen operasyon sahalarının 29'unda çalışmaların tamamlandığı, 26 bölgede ise arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen anlayışıyla, ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında yer almaktadır. Venezuela'da görev yapan ekiplerimiz, devletimizin gücünü ve aziz milletimizin dayanışma ruhunu sahaya yansıtarak bu tarihi sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."