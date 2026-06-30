Türkiye, Venezuela'daki Depremlere Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, Venezuela'daki Depremlere Yardım Gönderdi

30.06.2026 08:34
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İçişleri Bakanlığı, Venezuela'daki depremler sonrası Türkiye'den 75 personel ve ekip gönderdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD, TSK-DAK ve AFAD koordinasyonundaki insani yardım ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türkiye'den görevlendirilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin Venezuela'da görev yaptığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'den görevlendirilen ekiplerin arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Depremin yaralarını sarmak için Venezuela'dayız" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Depremin yaralarını sarmak için Venezuela'dayız. 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye ulaşan ekiplerimiz, dost Venezuela halkı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

AFAD arama kurtarma ekiplerimiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin TSK-DAK timleri La Guaira bölgesinde görev yaparken; AFAD koordinasyonundaki insani yardım ekibimiz, öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi ve ülkemiz tarafından sağlanacak desteklerin en doğru şekilde ulaştırılması için saha çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede ülkemizden görevlendirilen; 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracımız ve 6 arama kurtarma köpeğimiz görev yapıyor.

Ülke genelinde 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürürken, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) koordinasyonunda belirlenen operasyon sahalarının 29'unda çalışmalar tamamlandı; 26 bölgede ise arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen bir anlayışla, ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında durmaktadır. Venezuela'da görev yapan ekiplerimiz, devletimizin gücünü ve aziz milletimizin merhametini sahaya taşıyarak bu kadim sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir.

Dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Venezuela'daki Depremlere Yardım Gönderdi - Son Dakika

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