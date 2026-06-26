Türkiye, Venezuela'ya Yardım Ekipleri Gönderiyor - Son Dakika
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Türkiye, Venezuela'ya Yardım Ekipleri Gönderiyor

26.06.2026 10:21
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AFAD, Venezuela'daki depremler sonrası arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ediyor.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini bölgeye göndermek üzere harekete geçtiğini açıkladı. Ekiplerin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan iki askeri nakliye uçağıyla Venezuela'ya hareket etmesi planlanıyor.

Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 01.04'te 7,2, 01.05'te ise 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla temas kurularak yardım hazırlıklarına başlandı.

Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracının Venezuela'ya gönderilmesi planlandı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın da bir A-400M tipi askeri uçakla İnsani Yardım Tugayı'ndan ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekibi bölgeye sevk edeceği bildirildi.

Her iki uçağın da bugün saat 11.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etmesinin planlandığı belirtilirken, gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ve Venezuela'daki Türkiye Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Venezuela'ya Yardım Ekipleri Gönderiyor - Son Dakika

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