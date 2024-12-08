Türkiye Yapay Zeka Film Festivali Başlıyor

Güncel

İstanbul Gelişim Üniversitesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek "Türkiye Yapay Zeka Film Festivali" (T-AIFF), katılımcılara sinemanın geleceğini şekillendirecek yenilikçi bakış açıları sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festival, 9-13 Aralık arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi K Blok Fimas Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Yenilikçi filmleri ve yaratıcı fikirleri bir araya getirerek sinemanın geleceğine ışık tutması amaçlanan festival, ulusal ve uluslararası film gösterimlerinin yanı sıra atölye ve panel gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Festivale ilk yılında 1105 başvuru yapıldı

Yapay zeka teknolojileriyle üretilen eserlerin katılacağı festival yarışmasına bu yıl 94 ülkeden 1105 başvuru yapıldı. Yarışma kapsamında uluslararası ve ulusal olmak üzere iki ana kategoride deneysel, kurmaca ve animasyon dallarında ödüller dağıtılacak.

Toplam 27 film ulusal kategoride finalist olarak belirlenirken, ulusal kategoride 7 film özel seçkiye alındı. Uluslararası kategoride 34 film finalist olurken, 12 film de özel seçkide yer aldı.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde yapay zeka ile üretilmiş finalist filmler ve yapay zeka destekli yapılan özel seçki kısa film gösterimleriyle izleyicilere yapay zekanın sinema dünyasındaki dönüştürücü gücünü yakından görme fırsatı sunulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek "Yapay Zeka ve Türk Film Endüstrisi" çalıştayında, sektör profesyonelleri, akademisyenler ve teknoloji uzmanları bir araya gelerek, yapay zekanın Türk sinemasında oluşturacağı fırsatlar ve zorlukları ele alacak.